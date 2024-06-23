Ани Лорак снова на сцене с долгожданным сольным концертом

Ани Лорак, некоторое время выступавшая только на сборных концертах, готовится к своему первому за долгое время сольному концерту в Витебске.
Мероприятие пройдет 13 июля в рамках "Славянского базара", и почти все билеты уже раскуплены. Поклонники из Беларуси и фан-группа поддержки певицы ожидают ее выступления. Источник сообщил, что Ани Лорак истосковалась по сольным концертам и решила вернуться к большим выступлениям, начиная с Белоруссии.
Кроме того, певица примет участие в церемонии закрытия фестиваля 14 июля. Концерт обещает быть значимым событием для фанатов, которые давно ждали её возвращения на большую сцену.
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