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Ани Лорак снова на сцене с долгожданным сольным концертом

Ани Лорак возвращается с сольным концертом на "Славянском базаре" в Витебске

0:46
Шоу-бизнес

Ани Лорак, некоторое время выступавшая только на сборных концертах, готовится к своему первому за долгое время сольному концерту в Витебске.

Ани Лорак возвращается с сольным концертом на "Славянском базаре" в Витебске
Фото: инстаграм аккаунт Ани Лорак

Мероприятие пройдет 13 июля в рамках "Славянского базара", и почти все билеты уже раскуплены. Поклонники из Беларуси и фан-группа поддержки певицы ожидают ее выступления. Источник сообщил, что Ани Лорак истосковалась по сольным концертам и решила вернуться к большим выступлениям, начиная с Белоруссии.

Кроме того, певица примет участие в церемонии закрытия фестиваля 14 июля. Концерт обещает быть значимым событием для фанатов, которые давно ждали её возвращения на большую сцену.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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