Ани Лорак снова на сцене с долгожданным сольным концертом

Ани Лорак возвращается с сольным концертом на "Славянском базаре" в Витебске

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ани Лорак, некоторое время выступавшая только на сборных концертах, готовится к своему первому за долгое время сольному концерту в Витебске.

Фото: инстаграм аккаунт Ани Лорак

Мероприятие пройдет 13 июля в рамках "Славянского базара", и почти все билеты уже раскуплены. Поклонники из Беларуси и фан-группа поддержки певицы ожидают ее выступления. Источник сообщил, что Ани Лорак истосковалась по сольным концертам и решила вернуться к большим выступлениям, начиная с Белоруссии.

Кроме того, певица примет участие в церемонии закрытия фестиваля 14 июля. Концерт обещает быть значимым событием для фанатов, которые давно ждали её возвращения на большую сцену.