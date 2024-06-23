Клава Кока намекнула на серьёзную зависимость своего парня

Клава Кока опубликовала в микроблоге юмористический ролик, где её возлюбленный Александр Поверин играет роль человека, страдающего игровой зависимостью. В ролике Клава спешит домой, но её парень не замечает её, так как увлечен игрой в Dota 2.
В конце видео Кока обращается к поклонникам с вопросом: "Это лечится?"
Большинство подписчиков ответили, что нет, а блогер Дава, бывший возлюбленный Ольги Бузовой, посоветовал Коке не мешать Александру играть.
Этот ролик вызвал бурное обсуждение среди фанатов, многие из которых сочли ситуацию комичной и близкой к реальности.
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