Клава Кока намекнула на серьёзную зависимость своего парня

Клава Кока показала в ролике игровую зависимость своего возлюбленного

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Клава Кока опубликовала в микроблоге юмористический ролик, где её возлюбленный Александр Поверин играет роль человека, страдающего игровой зависимостью. В ролике Клава спешит домой, но её парень не замечает её, так как увлечен игрой в Dota 2.

Фото: инстаграм аккаунт Клавы Кока

В конце видео Кока обращается к поклонникам с вопросом: "Это лечится?"

Большинство подписчиков ответили, что нет, а блогер Дава, бывший возлюбленный Ольги Бузовой, посоветовал Коке не мешать Александру играть.

Этот ролик вызвал бурное обсуждение среди фанатов, многие из которых сочли ситуацию комичной и близкой к реальности.