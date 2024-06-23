Станислав Барецкий едва не погиб при исполнении огненного трюка

На съемках боевика "Барецкий. Последняя кровь", где главную роль исполняет Станислав Барецкий, произошел инцидент.
22 июня Барецкий должен был выполнить опасный трюк с огнем — выдохнуть горючее топливо на открытый огонь, но пламя обожгло его лицо. Артист рассказал, что чуть не погиб и пришлось вызывать скорую помощь.
Несмотря на глубокие ожоги и головокружение, Барецкий отказался от госпитализации, решив продолжить съемки. Он отметил, что если состояние ухудшится, он все же обратится в больницу. Медики рекомендовали госпитализацию, но актер отказался из-за обязательств по съемкам, сообщает издание passion. ru.
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