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Станислав Барецкий едва не погиб при исполнении огненного трюка

Станислав Барецкий получил ожоги лица при выполнении трюка на съемках боевика

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Шоу-бизнес

На съемках боевика "Барецкий. Последняя кровь", где главную роль исполняет Станислав Барецкий, произошел инцидент.

Станислав Барецкий получил ожоги лица при выполнении трюка на съемках боевика
Фото: инстаграм аккаунт Станислава Барецкого

22 июня Барецкий должен был выполнить опасный трюк с огнем — выдохнуть горючее топливо на открытый огонь, но пламя обожгло его лицо. Артист рассказал, что чуть не погиб и пришлось вызывать скорую помощь.

Несмотря на глубокие ожоги и головокружение, Барецкий отказался от госпитализации, решив продолжить съемки. Он отметил, что если состояние ухудшится, он все же обратится в больницу. Медики рекомендовали госпитализацию, но актер отказался из-за обязательств по съемкам, сообщает издание passion. ru.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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