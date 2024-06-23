Станислав Барецкий едва не погиб при исполнении огненного трюка

Станислав Барецкий получил ожоги лица при выполнении трюка на съемках боевика

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На съемках боевика "Барецкий. Последняя кровь", где главную роль исполняет Станислав Барецкий, произошел инцидент.

Фото: инстаграм аккаунт Станислава Барецкого

22 июня Барецкий должен был выполнить опасный трюк с огнем — выдохнуть горючее топливо на открытый огонь, но пламя обожгло его лицо. Артист рассказал, что чуть не погиб и пришлось вызывать скорую помощь.

Несмотря на глубокие ожоги и головокружение, Барецкий отказался от госпитализации, решив продолжить съемки. Он отметил, что если состояние ухудшится, он все же обратится в больницу. Медики рекомендовали госпитализацию, но актер отказался из-за обязательств по съемкам, сообщает издание passion. ru.