Успенская и Киркоров подали в суд: скандальное интервью не выйдет в эфир

Любовь Успенская стала гостьей YouTube-шоу Лауры Джугелии, где обсуждался её конфликт с Филиппом Киркоровым. Звезды подали друг на друга в суд, оценив взаимные обиды в 10 миллионов рублей.
Киркоров назвал Успенскую "попрошайкой", а она его "женоненавистником". Интервью получилось скандальным, с множеством оскорблений и ругани, поэтому Лаура решила не выпускать его в эфир.
Успенская и её адвокат Елена Сенина выразили недовольство этим решением, требуя миллионную компенсацию за потраченное время и усилия. Успенская даже угрожала Джугелии, требуя возмещения ущерба.
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