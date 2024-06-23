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Успенская и Киркоров подали в суд: скандальное интервью не выйдет в эфир

Любовь Успенская требует компенсацию за несостоявшееся интервью с Лаурой Джугелией

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Шоу-бизнес

Любовь Успенская стала гостьей YouTube-шоу Лауры Джугелии, где обсуждался её конфликт с Филиппом Киркоровым. Звезды подали друг на друга в суд, оценив взаимные обиды в 10 миллионов рублей.

Любовь Успенская требует компенсацию за несостоявшееся интервью с Лаурой Джугелией
Фото: инстаграм аккаунт Любовь Успенской

Киркоров назвал Успенскую "попрошайкой", а она его "женоненавистником". Интервью получилось скандальным, с множеством оскорблений и ругани, поэтому Лаура решила не выпускать его в эфир.

Успенская и её адвокат Елена Сенина выразили недовольство этим решением, требуя миллионную компенсацию за потраченное время и усилия. Успенская даже угрожала Джугелии, требуя возмещения ущерба.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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