Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени

Николай Басков помогает Отару Кушанашвили после экстренной госпитализации

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован с подозрением на цирроз печени и прооперирован. Теперь ему требуется дорогостоящее лечение, и певец Николай Басков вызвался помочь.

Фото: инстаграм аккаунт Николая Баскова

Анастасия Волочкова, долгое время дружившая с Басковым, рассказала в интервью Teleprogramma. pro о его доброте и отзывчивости. Она отметила, что Николай всегда готов помочь людям и не нуждается в пиаре.

По ее словам, Басков поступает благородно и скромно, проявляя истинное мужество и добропорядочность. Волочкова подчеркнула, что Басков уделял больше времени ее дочери, чем ее собственный отец, демонстрируя свою заботу и внимание.