Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени

Журналист Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован с подозрением на цирроз печени и прооперирован. Теперь ему требуется дорогостоящее лечение, и певец Николай Басков вызвался помочь.
Анастасия Волочкова, долгое время дружившая с Басковым, рассказала в интервью Teleprogramma. pro о его доброте и отзывчивости. Она отметила, что Николай всегда готов помочь людям и не нуждается в пиаре.
По ее словам, Басков поступает благородно и скромно, проявляя истинное мужество и добропорядочность. Волочкова подчеркнула, что Басков уделял больше времени ее дочери, чем ее собственный отец, демонстрируя свою заботу и внимание.
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