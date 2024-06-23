"Меня затолкали в тюрьму!" — Виктория Боня спасена теннисистом в Мексике

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня во время романа с болгарским теннисистом Григором Димитровым сопровождала его на турнир в Мексике, где столкнулась с проблемами с документами и была задержана.
Благодаря авторитету и популярности Димитрова, который вмешался в ситуацию, Боню быстро отпустили. Боня рассказала, что не заполнила необходимую анкету, что привело к её задержанию на паспортном контроле.
Она отметила, что хорошо владеет испанским языком, что помогло объяснить ситуацию правоохранительным органам. Ранее Боня объявила кастинг на дружбу с ней, надеясь найти настоящую подругу.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.