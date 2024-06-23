"Меня затолкали в тюрьму!" — Виктория Боня спасена теннисистом в Мексике

Виктория Боня рассказала, как избежала тюрьмы в Мексике благодаря Григору Димитрову

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня во время романа с болгарским теннисистом Григором Димитровым сопровождала его на турнир в Мексике, где столкнулась с проблемами с документами и была задержана.

Фото: инстаграм аккаунт Виктории Бони

Благодаря авторитету и популярности Димитрова, который вмешался в ситуацию, Боню быстро отпустили. Боня рассказала, что не заполнила необходимую анкету, что привело к её задержанию на паспортном контроле.

Она отметила, что хорошо владеет испанским языком, что помогло объяснить ситуацию правоохранительным органам. Ранее Боня объявила кастинг на дружбу с ней, надеясь найти настоящую подругу.