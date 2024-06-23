Кристина Орбакайте с дочерью отметили на Бродвее окончание шестого класса школы

Певица Кристина Орбакайте рассказала, чем она порадовала дочь Клавдию, которая окончила 6 класс школы.
Кристина Орбакайте опубликовала в "Инстаграме"* фото с 12-летней наследницей. В честь события певица повезла дочь на Бродвей.
"Шестой класс позади. По этому поводу посетили мюзикл The Outsiders", — написала певица под снимками с Клавдией.
Подписчики дочки Аллы Пугачёвой поделились своим мнением о том, на кого похожа дочь звезды.
"Дочка — копия папы. Кристину же знаем мы из своего детства из фильма "Чучело";
"Папина дочка";
"Клава — копия Кристины, если рассматривать в одном возрасте"
"Мама и дочка — две капли воды. Удачи вам", — писали фолловеры под постом знаменитости.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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