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Кристина Орбакайте с дочерью отметили на Бродвее окончание шестого класса школы

Кристина Орбакайте показала фото с дочерью Клавдией

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Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте рассказала, чем она порадовала дочь Клавдию, которая окончила 6 класс школы.

Кристина Орбакайте показала фото с дочерью Клавдией
Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman

Кристина Орбакайте опубликовала в "Инстаграме"* фото с 12-летней наследницей. В честь события певица повезла дочь на Бродвей.

"Шестой класс позади. По этому поводу посетили мюзикл The Outsiders", — написала певица под снимками с Клавдией.

Подписчики дочки Аллы Пугачёвой поделились своим мнением о том, на кого похожа дочь звезды.

"Дочка — копия папы. Кристину же знаем мы из своего детства из фильма "Чучело";

"Папина дочка";

"Клава — копия Кристины, если рассматривать в одном возрасте"

"Мама и дочка — две капли воды. Удачи вам", — писали фолловеры под постом знаменитости.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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