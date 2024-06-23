Кристина Орбакайте с дочерью отметили на Бродвее окончание шестого класса школы

Кристина Орбакайте показала фото с дочерью Клавдией

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте рассказала, чем она порадовала дочь Клавдию, которая окончила 6 класс школы.

Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman

Кристина Орбакайте опубликовала в "Инстаграме"* фото с 12-летней наследницей. В честь события певица повезла дочь на Бродвей.

"Шестой класс позади. По этому поводу посетили мюзикл The Outsiders", — написала певица под снимками с Клавдией.

Подписчики дочки Аллы Пугачёвой поделились своим мнением о том, на кого похожа дочь звезды.

"Дочка — копия папы. Кристину же знаем мы из своего детства из фильма "Чучело"; "Папина дочка"; "Клава — копия Кристины, если рассматривать в одном возрасте" "Мама и дочка — две капли воды. Удачи вам", — писали фолловеры под постом знаменитости.

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