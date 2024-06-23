Ани Лорак показала фото на коленях у жениха, победителя конкурса красоты "Мистер Испания"

Певица Ани Лорак поделилась снимком с красавцем-бойфрендом Исааком Виджраку.
Ани Лорак опубликовала в "Инстаграме"* фото с возлюбленным. На снимке певица сидит у жениха на коленях, а он смотрит на неё влюблённым взглядом.
Избранником звезды является 46-летний инструктор по йоге, победитель конкурса красоты "Мистер Испания" и звезда реалити-шоу Исаак Виджраку.
Отношения с Исаком у Ани Лорак завязались после тяжёлого расставания с мужем Муратом Налчаджиоглу. У Виджраку есть сын и дочь от прошлых отношений.
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