Невеста Григория Лепса окончила 11-й класс и получила диплом МЭШ: к свадьбе готова

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Невеста Григория Лепса получила документ об образовании

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Шоу-бизнес

18-летней возлюбленной Григория Лепса торжественно вручили документ об образовании.

Невеста Григория Лепса получила документ об образовании
Фото: https://www.instagram.com/avrorakiba by Инстаграм Авроры Кибы is licensed under public doman

Григорий Лепс буквально воспринял призыв о том, что женщины в России должны выходить замуж сразу после школы, чтобы как можно раньше начать исправлять демографическую ситуацию в стране.

В Telegram-канале "Светский Хроник" появились кадры, на которых окончившая 11 класс юная невеста Григория Лепса Аврора Киба получает диплом на сцене под огромной надписью: "Выпуск-2024.

"МЭШ, спасибо за столько лет терпения и любви, русский диплом уже забрали, ждём международный в сентябре", — гласит подпись под кадрами.

Ранее сообщалось, что 18-летняя невеста Григория Лепса похвасталась кольцом от певца.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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