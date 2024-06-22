Невеста Григория Лепса окончила 11-й класс и получила диплом МЭШ: к свадьбе готова

18-летней возлюбленной Григория Лепса торжественно вручили документ об образовании.
Григорий Лепс буквально воспринял призыв о том, что женщины в России должны выходить замуж сразу после школы, чтобы как можно раньше начать исправлять демографическую ситуацию в стране.
В Telegram-канале "Светский Хроник" появились кадры, на которых окончившая 11 класс юная невеста Григория Лепса Аврора Киба получает диплом на сцене под огромной надписью: "Выпуск-2024.
"МЭШ, спасибо за столько лет терпения и любви, русский диплом уже забрали, ждём международный в сентябре", — гласит подпись под кадрами.
Ранее сообщалось, что 18-летняя невеста Григория Лепса похвасталась кольцом от певца.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.