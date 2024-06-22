Мать года: Дана Борисова собралась делать дочери пластическую операцию на лице

Телеведущая Дана Борисова заявила, что подарит дочери на день рождения пластическую операцию по изменению черт лица.
Экс-ведущая "Армейского магазина" уверена, что её дочь нуждается в пластической операции на лице. Она отметила, что в первую очередь наследнице сделают ринопластику.
"Всё устраивает, она похожа на меня, а носиком она своим почему-то недовольна. Считает, что он у нее похож на папин", — появилось видео с интервью Борисовой в Telegram-канале "Светский хроник".
Интернет-пользователи уже назвали Дану Борисову матерью года. Она ранее признавалась, что помогала дочери худеть с помощью препарата "Оземпик", однако позже заметила осложнения от такого способа борьбы с лишним весом.
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