Мать года: Дана Борисова собралась делать дочери пластическую операцию на лице

Дана Борисова решила сделать дочери ринопластику

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова заявила, что подарит дочери на день рождения пластическую операцию по изменению черт лица.

Фото: https://vk.com/danaborisova_tv by ВК-аккаунт Даны Борисовой is licensed under public doman

Экс-ведущая "Армейского магазина" уверена, что её дочь нуждается в пластической операции на лице. Она отметила, что в первую очередь наследнице сделают ринопластику.

"Всё устраивает, она похожа на меня, а носиком она своим почему-то недовольна. Считает, что он у нее похож на папин", — появилось видео с интервью Борисовой в Telegram-канале "Светский хроник".

Интернет-пользователи уже назвали Дану Борисову матерью года. Она ранее признавалась, что помогала дочери худеть с помощью препарата "Оземпик", однако позже заметила осложнения от такого способа борьбы с лишним весом.

Ранее Дана Борисова призналась в новой зависимости.