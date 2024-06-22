Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми

Главный дизайнер ВК Артемий Лебедев объяснил Ольге Бузовой, как можно обойти запрет на выступление в школе перед детьми.
Обиженная Ольга Бузова пожаловалась в социальных сетях на директора школы в Санкт-Петербурге, где она училась. Руководитель образовательного учреждения не разрешил ей спеть перед детьми на выпуском вечере.
Эта история возмутила Артемия Лебедева. Он выразил уверенность в том, что Бузова сможет спеть перед школьниками.
"Дорогая Оля, не переживай. Если в твоей школе директор-дурачок, ничего страшного, есть на свете ещё все остальные школы", — заявил Лебедев.
Он отметил, что "ВКонтакте" любит такие авантюрные инициативы, поэтому поможет звезде в организации выступления в среднем образовательном учреждении кроме той, где директор якобы не отличается большим умом.
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