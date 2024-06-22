Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми

Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Главный дизайнер ВК Артемий Лебедев объяснил Ольге Бузовой, как можно обойти запрет на выступление в школе перед детьми.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Обиженная Ольга Бузова пожаловалась в социальных сетях на директора школы в Санкт-Петербурге, где она училась. Руководитель образовательного учреждения не разрешил ей спеть перед детьми на выпуском вечере.

Эта история возмутила Артемия Лебедева. Он выразил уверенность в том, что Бузова сможет спеть перед школьниками.

"Дорогая Оля, не переживай. Если в твоей школе директор-дурачок, ничего страшного, есть на свете ещё все остальные школы", — заявил Лебедев.

Он отметил, что "ВКонтакте" любит такие авантюрные инициативы, поэтому поможет звезде в организации выступления в среднем образовательном учреждении кроме той, где директор якобы не отличается большим умом.