Признание Рыжего из "Иванушек": вот почему солисты уходили из группы

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, почему солисты покидали Иванушки International

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Андрей Григорьев-Апполонов, известный как Рыжий из группы "Иванушки International", рассказал "МК" о причинах, по которым солисты покидали коллектив. Игорь Сорин, участник первого состава, решил начать сольную карьеру и покинул группу в 1998 году, скончавшись в том же году в возрасте 28 лет.

Фото: Wikipedia by Носик Антон Борисович is licensed under CC BY 3.0

Его заменил Олег Яковлев, который также начал сольную карьеру в 2012 году и окончательно ушел из группы в 2013 году, а в 2017 году умер в возрасте 47 лет.

Григорьев-Апполонов отметил, что никогда не задумывался об уходе, так как считает группу успешной и её песни вечными. По его словам, те, у кого пропадало чувство принадлежности к "Иванушкам", покидали коллектив.