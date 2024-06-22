Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре весомые причины включить солнцезащитный крем в ежедневный уход
Иностранец пытался вывезти из России 14 кг бюстгальтеров
Посещать окулиста нужно раз в год после 40 лет
Как понять, что треска в магазине была заморожена несколько раз?
Виталий Милонов намерен отменить концерт бардов Никитиных в Санкт-Петербурге
Эксперты назвали породы кошек, которые приносят удачу
Россия на первом месте по поставкам ячменя в другие страны мира
npjDigitMed: изменение фенотипа сна может говорить о проблемах со здоровьем
Рассказ Стивена Кинга "Обезьяна" экранизируют
Признание Рыжего из "Иванушек": вот почему солисты уходили из группы

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, почему солисты покидали Иванушки International

0:53
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов, известный как Рыжий из группы "Иванушки International", рассказал "МК" о причинах, по которым солисты покидали коллектив. Игорь Сорин, участник первого состава, решил начать сольную карьеру и покинул группу в 1998 году, скончавшись в том же году в возрасте 28 лет.

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, почему солисты покидали Иванушки International
Фото: Wikipedia by Носик Антон Борисович is licensed under CC BY 3.0

Его заменил Олег Яковлев, который также начал сольную карьеру в 2012 году и окончательно ушел из группы в 2013 году, а в 2017 году умер в возрасте 47 лет.

Григорьев-Апполонов отметил, что никогда не задумывался об уходе, так как считает группу успешной и её песни вечными. По его словам, те, у кого пропадало чувство принадлежности к "Иванушкам", покидали коллектив.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Дмитрий Исхаков сфотографировал дочь Мию с черешней на ушах
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Простые рекомендации по окучиванию для получения высоких урожаев
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Механические методы борьбы с кротами - безопасный и простой способ избавления
Механические методы борьбы с кротами - безопасный и простой способ избавления
Последние материалы
npjDigitMed: изменение фенотипа сна может говорить о проблемах со здоровьем
Рассказ Стивена Кинга "Обезьяна" экранизируют
Эксперт рассказал, как защитить двигатель автомобиля в жаркую погоду
Jama: отказ от курения, тренировки и правильное питание способствуют долголетию
Учёные рассказали, как собаки реагируют на музыку
Индейка не содержит вредного холестерина
Регионы РФ могут ввести туристический сбор с 2025 года
Четыре оттенка помады, подходящие для всех типов цветотипов
Зачем промывать консервированную фасоль водой?
Глава ФПБК Виталий Бородин предложил признать Дмитрия Назарова и его жену иноагентами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников