Милонов требует отменить концерт Никитиных за антироссийскую позицию

Виталий Милонов намерен отменить концерт бардов Никитиных в Санкт-Петербурге

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о своем намерении добиться отмены концерта бардов Сергея и Татьяны Никитиных, который запланирован на 28 июня в клубе "Фонтанка 69" в Санкт-Петербурге, сообщает портал "Абзац".

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Милонов считает недопустимым афишировать антироссийские позиции со сцены и заявил, что нельзя позволить таким артистам использовать общественные пространства в России.

Администратор заведения подтвердил, что договоренность о выступлении остается в силе. Никитины стали известны в СССР в 1970-е годы, записав песни для кино и мультфильмов, включая "Александра, Александра" из фильма "Москва слезам не верит" и другие популярные композиции.