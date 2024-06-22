"Сошел с ума" — Виталий Бородин требует признать актера Дмитрия Назарова иноагентом

Глава ФПБК Виталий Бородин предложил признать Дмитрия Назарова и его жену иноагентами

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, сообщил о намерении добиваться признания актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой иностранными агентами в России.

Фото: инстаграм аккаунт Дмитрия Назарова

В интервью порталу "Страсти" Бородин отметил, что проверки на иностранное финансирование этих звезд не проводились, что является упущением. По его мнению, Назарова следует признать иноагентом из-за его сатирических стихотворений, критикующих Россию. Бородин также предложил привлечь к ответственности Ольгу Васильеву за негативные высказывания о стране.

Он планирует обратиться с этим вопросом в ближайшее время, подчеркивая необходимость соблюдения законов всеми гражданами, независимо от их статуса и регалий. Бородин также считает, что Назаров и Васильева могли быть завербованы иностранными государствами и выполняют их повестку.