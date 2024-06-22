Филипп Киркоров приоткрыл завесу тайны о суррогатной матери своих детей

Филипп Киркоров рассказал о том, что его дети, Алла-Виктория и Мартин, появились на свет в США благодаря суррогатной матери. Вначале публика могла лишь догадываться, кто помог звезде стать отцом, но позже Киркоров открыл эту информацию.
Он подчеркнул, что это была специально подготовленная женщина, а не одна из его подруг в России. Артист объяснил, что выбрал суррогатное материнство в США ради безопасности, чтобы избежать риска, что суррогатная мать может оставить ребенка себе или использовать ситуацию для получения прибыли и личной славы.
Киркоров также отметил, что своим примером хочет показать, что одинокие люди, желающие иметь детей, могут найти решение своей проблемы.
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