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Филипп Киркоров приоткрыл завесу тайны о суррогатной матери своих детей

Филипп Киркоров открыл правду о суррогатной матери своих детей

0:48
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал о том, что его дети, Алла-Виктория и Мартин, появились на свет в США благодаря суррогатной матери. Вначале публика могла лишь догадываться, кто помог звезде стать отцом, но позже Киркоров открыл эту информацию.

Филипп Киркоров открыл правду о суррогатной матери своих детей
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Он подчеркнул, что это была специально подготовленная женщина, а не одна из его подруг в России. Артист объяснил, что выбрал суррогатное материнство в США ради безопасности, чтобы избежать риска, что суррогатная мать может оставить ребенка себе или использовать ситуацию для получения прибыли и личной славы.

Киркоров также отметил, что своим примером хочет показать, что одинокие люди, желающие иметь детей, могут найти решение своей проблемы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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