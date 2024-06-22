Филипп Киркоров приоткрыл завесу тайны о суррогатной матери своих детей

Филипп Киркоров открыл правду о суррогатной матери своих детей

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал о том, что его дети, Алла-Виктория и Мартин, появились на свет в США благодаря суррогатной матери. Вначале публика могла лишь догадываться, кто помог звезде стать отцом, но позже Киркоров открыл эту информацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Он подчеркнул, что это была специально подготовленная женщина, а не одна из его подруг в России. Артист объяснил, что выбрал суррогатное материнство в США ради безопасности, чтобы избежать риска, что суррогатная мать может оставить ребенка себе или использовать ситуацию для получения прибыли и личной славы.

Киркоров также отметил, что своим примером хочет показать, что одинокие люди, желающие иметь детей, могут найти решение своей проблемы.