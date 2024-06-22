Бар Ивлеевой экономит на туалетной бумаге, а в туалетах крутят аниме

В начале июня в Москве открылся бар блогера Анастасии Ивлеевой и ресторатора Александра Пичугина, позиционирующий себя как азиатская лапшичная и караоке.
Корреспондент NEWS.ru посетил заведение и обнаружил прозрачную однослойную туалетную бумагу, которая просвечивает на свету. В туалетах установлены маленькие телевизоры, транслирующие аниме, однако из-за громкой музыки посмотреть мультфильмы невозможно.
Также туалет украшен постерами азиатских фильмов и надписями на китайском и корейском языках. По данным Telegram-канала Mash, Ивлеева вышла из числа владельцев бара Nudles, оставив Пичугина единоличным собственником.
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.