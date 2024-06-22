Бар Ивлеевой экономит на туалетной бумаге, а в туалетах крутят аниме

Бар Анастасии Ивлеевой и Александра Пичугина вызвал удивление посетителей

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В начале июня в Москве открылся бар блогера Анастасии Ивлеевой и ресторатора Александра Пичугина, позиционирующий себя как азиатская лапшичная и караоке.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

Корреспондент NEWS.ru посетил заведение и обнаружил прозрачную однослойную туалетную бумагу, которая просвечивает на свету. В туалетах установлены маленькие телевизоры, транслирующие аниме, однако из-за громкой музыки посмотреть мультфильмы невозможно.

Также туалет украшен постерами азиатских фильмов и надписями на китайском и корейском языках. По данным Telegram-канала Mash, Ивлеева вышла из числа владельцев бара Nudles, оставив Пичугина единоличным собственником.