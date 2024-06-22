Борис Корчевников рассказал о своей эмиграции

Борис Корчевников: "Только Россия" — ответ на вопрос об эмиграции

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущий шоу "Судьба человека" на канале "Россия 1" и генеральный директор канала "Спас" Борис Корчевников в интервью проекту "Не Пруст" выразил свою твёрдую позицию по вопросу эмиграции.

Фото: инстаграм аккаунт Бориса Корчевникова

На вопрос о том, в какой стране он бы хотел жить, кроме России, телеведущий ответил двумя словами: "Только Россия". Ранее стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России, заметил снижение интереса к его выступлениям на YouTube.

В то же время комик Гурам Амарян заявил, что не хочет эмигрировать, подчеркнув, что Россия предоставила ему все возможности для развития.