Борис Корчевников рассказал о своей эмиграции

Ведущий шоу "Судьба человека" на канале "Россия 1" и генеральный директор канала "Спас" Борис Корчевников в интервью проекту "Не Пруст" выразил свою твёрдую позицию по вопросу эмиграции.
На вопрос о том, в какой стране он бы хотел жить, кроме России, телеведущий ответил двумя словами: "Только Россия". Ранее стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России, заметил снижение интереса к его выступлениям на YouTube.
В то же время комик Гурам Амарян заявил, что не хочет эмигрировать, подчеркнув, что Россия предоставила ему все возможности для развития.
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