Алёна Жигалова разоблачила звезд, подающих иски против хирурга спустя годы

Алёна Жигалова усомнилась в исковых претензиях к хирургу Хайдарову спустя годы

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Алена, блин!" Алёна Жигалова в интервью адвокату Александру Добровинскому выразила недоумение по поводу исков, поданных певицей Любовью Успенской и другими звездами на пластического хирурга Тимура Хайдарова спустя несколько лет после операций.

Фото: инстаграм аккаунт Алёна Жигалова

Жигалова считает странным, что иски были поданы только сейчас, и призвала к детальному разбору каждого случая. Добровинский отметил, что Успенская пожаловалась на последствия операции спустя 10 лет.

Жигалова подчеркнула, что иски подавали не только звезды, но и простые женщины, некоторые из которых могли просто подхватить волну хайпа. Она также рассказала, что планировала операцию у Хайдарова, но не прошла по медицинским показателям, и переживает за своего друга.