Алёна Жигалова разоблачила звезд, подающих иски против хирурга спустя годы

Ведущая шоу "Алена, блин!" Алёна Жигалова в интервью адвокату Александру Добровинскому выразила недоумение по поводу исков, поданных певицей Любовью Успенской и другими звездами на пластического хирурга Тимура Хайдарова спустя несколько лет после операций.
Жигалова считает странным, что иски были поданы только сейчас, и призвала к детальному разбору каждого случая. Добровинский отметил, что Успенская пожаловалась на последствия операции спустя 10 лет.
Жигалова подчеркнула, что иски подавали не только звезды, но и простые женщины, некоторые из которых могли просто подхватить волну хайпа. Она также рассказала, что планировала операцию у Хайдарова, но не прошла по медицинским показателям, и переживает за своего друга.
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