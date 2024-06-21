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"Я деревня и есть!" — Никита Кологривый в истерике из-за стула на съёмках

Актёр Никита Кологривый устроил скандал из-за отсутствия таблички с именем на стуле

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Шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый устроил истерику на съёмочной площадке из-за отсутствия таблички с его именем на стуле, пишет The Voice.

Актёр Никита Кологривый устроил скандал из-за отсутствия таблички с именем на стуле
Фото: инстаграм аккаунт Никиты Кологривого

Артист накричал на съёмочную команду, возмущаясь тем, что на стуле не было надписи "Стул для Никиты Кологривого". Он заявил, что это неприемлемо на "Мосфильме", где все знают его. После того как он успокоился, Кологривый рассказал, что не прошёл кастинг в проект "Полупановы" из-за его недеревенского внешнего вида, заявив, что он сам и есть деревня.

Сценарист и актёр сериала Антон Просвирнин в беседе с "360" отметил, что интервью не следует воспринимать слишком серьёзно, считая его ироничным.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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