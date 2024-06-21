"Я деревня и есть!" — Никита Кологривый в истерике из-за стула на съёмках

Актёр Никита Кологривый устроил скандал из-за отсутствия таблички с именем на стуле

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый устроил истерику на съёмочной площадке из-за отсутствия таблички с его именем на стуле, пишет The Voice.

Фото: инстаграм аккаунт Никиты Кологривого

Артист накричал на съёмочную команду, возмущаясь тем, что на стуле не было надписи "Стул для Никиты Кологривого". Он заявил, что это неприемлемо на "Мосфильме", где все знают его. После того как он успокоился, Кологривый рассказал, что не прошёл кастинг в проект "Полупановы" из-за его недеревенского внешнего вида, заявив, что он сам и есть деревня.

Сценарист и актёр сериала Антон Просвирнин в беседе с "360" отметил, что интервью не следует воспринимать слишком серьёзно, считая его ироничным.