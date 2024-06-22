Собчак высказалась о подробностях, связанных со смертью актёра серила "Друзья" Мэттью Перри

Ксения Собчак прокомментировала новости о том, как на самом деле умер звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри.
Собчак рассказала, что загадочная смерть актёра Мэттью Перри обрастает всё новыми подробностями.
"Пишут, что в день передозировки с ним была женщина — имени её следствие не называет, но указывает, что она довольно известна", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ксения, ссылаясь на иностранные СМИ, отметила, что со своей приятельницей актёр познакомился во время лечения в рехабе. Сообщается, что именно это женщина принесла Перри запрещённые вещества.
"Сейчас её постоянно гоняют по допросам, а из квартиры изъяли все ноутбуки и телефоны", — объяснила Собчак.
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