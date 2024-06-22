Певец Родион Газманов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов осыпал комплиментами мэра Москвы Сергея Собянина.
Исполнитель хита "Люси" обратился к Сергею Собянину.
"Спасибо вам за то, что Москва, город в котором я не родился, то тем не менее, считаю родным, Москва является тем местом, куда даже после самых насыщенных гастролей или самого приятного отпуска, всё-таки радостно возвращаться", — объяснил Родион.
Он отметил особый трудоголизм главы столицы.
"Зная сколько времени вы тратите на работу, желаю вам неиссякаемого запаса сил и крепчайшего здоровья. С днём рождения!" — сказал артист на видео в "Инстаграме"*.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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