Певец Родион Газманов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов осыпал комплиментами мэра Москвы Сергея Собянина.

Исполнитель хита "Люси" обратился к Сергею Собянину.

"Спасибо вам за то, что Москва, город в котором я не родился, то тем не менее, считаю родным, Москва является тем местом, куда даже после самых насыщенных гастролей или самого приятного отпуска, всё-таки радостно возвращаться", — объяснил Родион.