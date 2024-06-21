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"Был страх": Иван Ургант признался, что потерял сон после просмотра фильма "Онегин"

Иван Ургант признался, что не мог заснуть после просмотра фильма «Онегин»

0:58
Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант в беседе с Николаем Солодниковым перечислил фильмы, после которых боялся спать. В этом списке оказалась и картина режиссёра Сарика Андреасяна "Онегин".

Иван Ургант признался, что не мог заснуть после просмотра фильма «Онегин»
Фото: youtube.com by канал Солодников is licensed under public domain

Первой в личном рейтинге Ивана оказалась советско-польская кинолента "Заклятие долины змей", которая вышла на экраны в 1987 году. Ургант признался, что из-за детской впечатлительности боялся, что змея выползет из-под кровати.

Особый след в душе шоумена оставила и картина "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знамкомство". Иван отметил, что и после просмотра этого фильма ему снились кошмары со змеями.

"И третий фильм — новый фильм "Онегин". У меня тоже был страх, что Онегин вылезет из-под кровати и на меня набросится", — с юмором отметил телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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