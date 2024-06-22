Публицист Николаевич о фильме об Иване Урганте: программа-минимум для интеллигента времён СВО

Публицист Николаевич раскритиковал кино с Иваном Ургантом

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Сергей Николаевич объяснил, чем ему не понравился фильм Николая Солодникова "Иваново детство" об Иване Урганте.

Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public doman

Сергей Николаевич отметил, что Иван Ургант ещё молодой человек (телеведущему 46 лет), однако она уже погружается в далёкие биографические воспоминания.

"Былая его искрометность главного шоумена страны не то чтобы поблекла или потускнела, но приобрела какой-то дополнительный план, новый тембр. Так бывает, когда пытаются шутить в доме покойника", — выразил своё мнение о картине Николаевич.

Публицист причислил Ивана Урганта к категории "новых тихих". Сами высказывания шоумена он назвал осторожным манифестом оставшихся, которым нужно как-то жить дальше.

"Программа-минимум для русского интеллигента времён СВО", — заявил журналист.

Он отметил, что жизнь Ивана Урганта разделилась на до и после из-за того, что тот вывесил в соцсетях маленький черный квадрат 24 февраля 2022 года. Журналист назвал это "траурной меткой".

Ранее ведущий Иван Ургант заявил, что ему непросто попасть на телевидение.