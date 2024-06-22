Публицист Николаевич о фильме об Иване Урганте: программа-минимум для интеллигента времён СВО

Журналист Сергей Николаевич объяснил, чем ему не понравился фильм Николая Солодникова "Иваново детство" об Иване Урганте.
Сергей Николаевич отметил, что Иван Ургант ещё молодой человек (телеведущему 46 лет), однако она уже погружается в далёкие биографические воспоминания.
"Былая его искрометность главного шоумена страны не то чтобы поблекла или потускнела, но приобрела какой-то дополнительный план, новый тембр. Так бывает, когда пытаются шутить в доме покойника", — выразил своё мнение о картине Николаевич.
Публицист причислил Ивана Урганта к категории "новых тихих". Сами высказывания шоумена он назвал осторожным манифестом оставшихся, которым нужно как-то жить дальше.
"Программа-минимум для русского интеллигента времён СВО", — заявил журналист.
Он отметил, что жизнь Ивана Урганта разделилась на до и после из-за того, что тот вывесил в соцсетях маленький черный квадрат 24 февраля 2022 года. Журналист назвал это "траурной меткой".
Ранее ведущий Иван Ургант заявил, что ему непросто попасть на телевидение.
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