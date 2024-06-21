В райдере певицы Мари Краймбрери нашли необычное требование

Mash опубликовал полный райдер певицы Мари Краймбрери

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери в своём райдере требует наличие кальянов на постоянной основе — в отеле, в гримёрке и на саунд-чеке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

По условия райдера, в гостинице также должен находиться профессиональный кальянщик с четырьями кальянами и достаточным количеством табака. Помимо этого, в документе для организаторов перечислены любимые вкусы артистки и её команды.

Есть и более привычные среди музыкантов условия — фруктовая, сырная тарелки, Mercedes S-Класса для артистки, а также микроавтобус и минивэн для ее команды и техники. Также Краймбрери требует тренажёрный зал на территории отеля.

Интересным пунктом стал и включённый штраф за неправильное ударение в имени и фамилии певицы в размере 30 тысяч рублей. А за незаконную съёмку придётся заплатить миллион рублей.

Ранее Виктория Боня раскрыла истинную причину расставания с молодым возлюбленным.