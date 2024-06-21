Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что добавить в глиняную маску для повышения ее эффективности
В Госдуме предложили ввести студенческий материнский капитал
Эффективные упражнения на баланс
Как можно сделать салат из огурцов и помидоров ещё более полезным?
Ветеринары рассказали, как распознать ожирение у кошек
В США неминуем кризис государственного образования: учителя уходят из школ
Автоэксперт Тимашов назвал четыре способа продлить жизнь турбонаддува двигателя
Президент Польши выступил против уменьшения количества уроков религии в школах
В Херсоне началась эпидемия холеры
В райдере певицы Мари Краймбрери нашли необычное требование

Mash опубликовал полный райдер певицы Мари Краймбрери

1:04
Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери в своём райдере требует наличие кальянов на постоянной основе — в отеле, в гримёрке и на саунд-чеке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash опубликовал полный райдер певицы Мари Краймбрери
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

По условия райдера, в гостинице также должен находиться профессиональный кальянщик с четырьями кальянами и достаточным количеством табака. Помимо этого, в документе для организаторов перечислены любимые вкусы артистки и её команды.

Есть и более привычные среди музыкантов условия — фруктовая, сырная тарелки, Mercedes S-Класса для артистки, а также микроавтобус и минивэн для ее команды и техники. Также Краймбрери требует тренажёрный зал на территории отеля.

Интересным пунктом стал и включённый штраф за неправильное ударение в имени и фамилии певицы в размере 30 тысяч рублей. А за незаконную съёмку придётся заплатить миллион рублей.

Ранее Виктория Боня раскрыла истинную причину расставания с молодым возлюбленным.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Дмитрий Исхаков сфотографировал дочь Мию с черешней на ушах
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Простые рекомендации по окучиванию для получения высоких урожаев
Механические методы борьбы с кротами - безопасный и простой способ избавления
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Рассказываем почему кабачки не завязывают плоды, хотя обильно цветут
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
Fitforfun.de: названы четыре преимущества ежедневной планки для организма
ВСУ атакуют Энергодар перед новым наступлением на юг
Журналист из США Сеймур Херш заявил о тайных переговорах с РФ по Украине
Мэттью Макконахи мечтал покончить с Голливудом в начале 2000-х
Виктория Боня рассталась с Русланом Гасановым из-за постоянного контроля
Ученые создали “космические кирпичи” для строительства базы на Луне
Сосна может снизить инфекционность оболочечных вирусов
Иммунолог Болибок: холера передаётся фекально-оральным путём
Стилист Гоша Карцев поделился воспоминаниями о работе с «орущей матом» Собчак
Какие привычки ведут к ломкости волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников