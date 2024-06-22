Никита Кологривый устроил скандал, когда его не взяли на роль в фильм: "Смотри мне в глаза"

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый вышел из себя из-за отказа взять его на роль в кино.
Кологривый снова показал силу своего бешеного темперамента.
Эпатажный актёр заявил о дефиците квалифицированных кадров в киноиндустрии. Кологривый объяснил, что ходил на кастинг, желая поучаствовать в хорошем проекте, однако его не взяли.
Поводом для отказа стало заявление о том, что у актёра не деревенское лицо. Это замечание разозлило звезду театра и кино.
"У меня не деревенское лицо? Смотри мне в глаза, говорю. Я деревня и есть. Посмотрите на эти зубы. Это деревенский частокол. Я от сохи!" — горячился Кологривый.
Потом он вежливо попросил авторов проекта пересмотреть своё решение и всё-таки взять его на роль.
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