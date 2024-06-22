Никита Кологривый устроил скандал, когда его не взяли на роль в фильм: "Смотри мне в глаза"

Кологривый возмутился тем, что ему отказали в роли на кастинге

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый вышел из себя из-за отказа взять его на роль в кино.

Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman

Кологривый снова показал силу своего бешеного темперамента.

Эпатажный актёр заявил о дефиците квалифицированных кадров в киноиндустрии. Кологривый объяснил, что ходил на кастинг, желая поучаствовать в хорошем проекте, однако его не взяли.

Поводом для отказа стало заявление о том, что у актёра не деревенское лицо. Это замечание разозлило звезду театра и кино.

"У меня не деревенское лицо? Смотри мне в глаза, говорю. Я деревня и есть. Посмотрите на эти зубы. Это деревенский частокол. Я от сохи!" — горячился Кологривый.

Потом он вежливо попросил авторов проекта пересмотреть своё решение и всё-таки взять его на роль.

Ранее звезда сериала "Слово пацана" Слава Копейкин сравнил себя с Томом Харди.