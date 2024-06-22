Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обязательное и добровольное социальное страхование
Студенческий материнский капитал: новая инициатива для всех регионов России
Буррито из яиц и костного бульона: необычный вариант для завтрака
Кинологи объяснили, почему нельзя гладить собаку по голове
Компания Leap 71 представила новый ракетный двигатель, разработанный с помощью ИИ
Как восстановить затопленный автомобиль в Москве: советы и стоимость ремонта
ЦБ России увеличил курсы доллара, евро и юаня
Что делать, если трава не всходит?
Фитнес-модель рассказала об упражнениях из йоги для пробуждения
Сергей Лазарев рассказал, как отучает детей от пристрастия к телефонам: "Гаджеты — зло"

Сергей Лазарев рассказал, что не разрешает детям залипать в телефоне

1:17
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев объяснил, к каким методам прибегает, чтобы отвлечь сына и дочку от гаджетов.

Сергей Лазарев рассказал, что не разрешает детям залипать в телефоне
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman

Сергей Лазарев, который отправился с сыном Никитой и дочкой Анной отдыхать на море в Турцию, признался, что строг с детьми, которые стремятся как можно больше времени проводить в телефонах.

Лазарев показал, как сын, лёжа в гамаке, пытается незаметно от отца листать ленту телефона. Певец, однако, быстро разоблачил хитрость наследника.

Артист признался, что установил детям строгое ограничение по времени для игры с гаджетами.

"Что только не придумают дети, чтобы посидеть в гаджетах. Гаджеты — зло. Кстати, У моих детей стоит лимит экранного времени, как только лимит 2 часа в день заканчивается, то телефон просто становится куском бестолкового кирпича", — написал Сергей в "Инстаграме"*.

Лазарев объяснил, что пытается отвлечь детей от умной техники книгами, игрушками и учёбой.

Ранее Лазарев показал, как они с детьми весело едят мороженое на отдыхе.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
ЦБ России увеличил курсы доллара, евро и юаня
Сергей Лазарев рассказал, что не разрешает детям залипать в телефоне
Что делать, если трава не всходит?
Фитнес-модель рассказала об упражнениях из йоги для пробуждения
Анна Пересильд опасалась звёздной болезни после выхода "Слова пацана"
Сбербанк прекращает прием заявок на льготную ипотеку с 21 июня
7 способов всегда оставаться бодрым
Отдых в Турции стал дороже отдыха в ОАЭ
Аномальный тепловой купол накрывает США экстремальной жарой
Функции социального страхования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников