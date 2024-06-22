Сергей Лазарев рассказал, как отучает детей от пристрастия к телефонам: "Гаджеты — зло"

Певец Сергей Лазарев объяснил, к каким методам прибегает, чтобы отвлечь сына и дочку от гаджетов.
Сергей Лазарев, который отправился с сыном Никитой и дочкой Анной отдыхать на море в Турцию, признался, что строг с детьми, которые стремятся как можно больше времени проводить в телефонах.
Лазарев показал, как сын, лёжа в гамаке, пытается незаметно от отца листать ленту телефона. Певец, однако, быстро разоблачил хитрость наследника.
Артист признался, что установил детям строгое ограничение по времени для игры с гаджетами.
"Что только не придумают дети, чтобы посидеть в гаджетах. Гаджеты — зло. Кстати, У моих детей стоит лимит экранного времени, как только лимит 2 часа в день заканчивается, то телефон просто становится куском бестолкового кирпича", — написал Сергей в "Инстаграме"*.
Лазарев объяснил, что пытается отвлечь детей от умной техники книгами, игрушками и учёбой.
Ранее Лазарев показал, как они с детьми весело едят мороженое на отдыхе.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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