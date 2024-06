Певица Сати Казанова рассказала, как ей удалось забеременеть в 41 год

Бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова в беседе с "КП" призналась, что не стала прибегать к различным искусственным способам забеременеть за все семь лет попыток. В настоящее время певица ждёт первенца от мужа, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Фото: youtube.com by канал Sati Kazanova is licensed under public domain