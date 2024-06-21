Певица Сати Казанова рассказала, как ей удалось забеременеть в 41 год

Бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова в беседе с "КП" призналась, что не стала прибегать к различным искусственным способам забеременеть за все семь лет попыток. В настоящее время певица ждёт первенца от мужа, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
Казанова признаётся, что верит в справедливость Бога и его решения, несмотря на отчаянные попытки стать матерью.
"Я просто всегда очень твердо верила, что всё будет в своё время. Если суждено, то будет. Если не суждено, значит, не суждено. И я не могу иметь претензии к Богу, к судьбе", — рассуждает артистка.
Сати Казанова до сих пор не осознаёт, что носит под сердцем малыша, и относится к этому как к чуду. Исполнительница уверена, что ей очень повезло — тем более, что в своём возрасте ей удалось забеременеть естественным путём.
По словам Сати, беременность протекает гладко, но есть некоторые особенности, связанные с её возрастом, отсутствием других беременностей и вегетарианством.
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