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Певица Сати Казанова рассказала, как ей удалось забеременеть в 41 год

41-летняя певица Сати Казанова смогла забеременеть естественным путём

Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова в беседе с "КП" призналась, что не стала прибегать к различным искусственным способам забеременеть за все семь лет попыток. В настоящее время певица ждёт первенца от мужа, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

41-летняя певица Сати Казанова смогла забеременеть естественным путём
Фото: youtube.com by канал Sati Kazanova is licensed under public domain

Казанова признаётся, что верит в справедливость Бога и его решения, несмотря на отчаянные попытки стать матерью.

"Я просто всегда очень твердо верила, что всё будет в своё время. Если суждено, то будет. Если не суждено, значит, не суждено. И я не могу иметь претензии к Богу, к судьбе", — рассуждает артистка.

Сати Казанова до сих пор не осознаёт, что носит под сердцем малыша, и относится к этому как к чуду. Исполнительница уверена, что ей очень повезло — тем более, что в своём возрасте ей удалось забеременеть естественным путём.

По словам Сати, беременность протекает гладко, но есть некоторые особенности, связанные с её возрастом, отсутствием других беременностей и вегетарианством.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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