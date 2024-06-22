Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичница с овощами и специями: белки, клетчатка и антиоксиданты
Продукты и напитки, усиливающие выраженность целлюлита
Ростех: японские санкции — "пустой звук"
Учёные разработали "космический фен" для регенерации клеток сердца после операции
Почему стоит избегать дешевого моторного масла: советы экспертов
Как скоро собранный урожай нужно закатывать на зиму
Тренер рассказала, как сделать заминку после тренировки
Кинологи назвали самые глупые породы собак
Стас Барецкий чуть не погиб на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь"
57-летняя актриса Рената Литвинова показала, как выглядит без косметики

Актриса Рената Литвинова показала фото без косметики

0:50
Шоу-бизнес

Актриса Рената Литвинова поделилась снимком, на котором она показала свою естественную красоту без макияжа.

Актриса Рената Литвинова показала фото без косметики
Фото: https://www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall by Инстаграм Ренаты Литвиновой is licensed under public doman

Рената Литвинова, которую считают образцом женственности и стиля, не побоялась показать себя без косметики.

На фото 57-летння актриса запечатлена в домашней обстановке в уютном бархатном халатике на фоне шкафов с книгами. Лицо звезды театра и кино лишено признаков макияжа. При этом знаменитость выглядит очень неплохо. 

Поклонники звезды восхитились красотой несравненной Ренаты, которая, по их мнению, хороша в любом образе.

Ранее Рената Литвинова показала 22-летнюю красавицу-дочь Ульяну. Девушка идёт по стопам матери и примеряет экстравагантные образы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
Учёные разработали "космический фен" для регенерации клеток сердца после операции
Почему стоит избегать дешевого моторного масла: советы экспертов
Как скоро собранный урожай нужно закатывать на зиму
Тренер рассказала, как сделать заминку после тренировки
Кинологи назвали самые глупые породы собак
Стас Барецкий чуть не погиб на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь"
FT: проданное Сербией оружие на €800 млн могло оказаться на Украине
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности
Путин утвердил запрет на приватизацию религиозного имущества в России
5 привычек, негативно влияющих на здоровье зубов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников