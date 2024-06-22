57-летняя актриса Рената Литвинова показала, как выглядит без косметики

Актриса Рената Литвинова поделилась снимком, на котором она показала свою естественную красоту без макияжа.
Рената Литвинова, которую считают образцом женственности и стиля, не побоялась показать себя без косметики.
На фото 57-летння актриса запечатлена в домашней обстановке в уютном бархатном халатике на фоне шкафов с книгами. Лицо звезды театра и кино лишено признаков макияжа. При этом знаменитость выглядит очень неплохо.
Поклонники звезды восхитились красотой несравненной Ренаты, которая, по их мнению, хороша в любом образе.
Ранее Рената Литвинова показала 22-летнюю красавицу-дочь Ульяну. Девушка идёт по стопам матери и примеряет экстравагантные образы.
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