Татьяна Брухунова показала фото на прогулке с дочерью Матильдой в Санкт-Петербурге

Татьяна Брухунова показала фото с дочерью

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала снимок с дочерью Матильдой на руках.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова разместила в "Инстаграме"* фото с наследницей. На снимке она держит малышку на руках в окружении зелёного парка.

"Три дня пролетели молниеносно — пора возвращаться в Москву", — написала жена юмориста под фото с дочкой Матильдой.

Жена Петросяна поделилась снимками из квартиры в Санкт-Петербурге, а также опубликовала фото архитектурных красот северной столицы.

Ранее жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской