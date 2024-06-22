Татьяна Брухунова показала фото на прогулке с дочерью Матильдой в Санкт-Петербурге

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала снимок с дочерью Матильдой на руках.
Татьяна Брухунова разместила в "Инстаграме"* фото с наследницей. На снимке она держит малышку на руках в окружении зелёного парка.
"Три дня пролетели молниеносно — пора возвращаться в Москву", — написала жена юмориста под фото с дочкой Матильдой.
Жена Петросяна поделилась снимками из квартиры в Санкт-Петербурге, а также опубликовала фото архитектурных красот северной столицы.
Ранее жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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