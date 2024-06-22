Родион Газманов показал архивное фото с мамой, первой женой Олега Газманова

Родион Газманов опубликовал чёрно-бело фото с мамой

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Родион Газманов поделился редким семейным снимком, на котором он запечатлён маленьким с мамой.

Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* чёрно-белое фото. На снимке он совсем маленький сидит на руках у матери и протягивает бокал, чтобы ему налили напиток.

"В детстве у меня тоже случались пятницы. Правда, на тот момент лимонадные!" — написал под снимком исполнитель хита "Люси".

Родион поздравил подписчиков с окончанием очередной рабочей недели.

Ранее Родион Газманов пожаловался на шанатжиста, который требовал у него деньги, угрожая внести его в список смертников. Такие условия певец назвал токсичной благотворительностью.

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