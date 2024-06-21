Блогер обвинил Ксению Собчак в грубости и непогашенном долге

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Гоша Карцев раскрыл подробности работы с Ксенией Собчак: дерзость и профессионализм

0:46
Шоу-бизнес

Популярный российский блогер Гоша Карцев рассказал в интервью фигуристке Евгении Медведевой, доступном на YouTube, о своём опыте работы с журналисткой Ксенией Собчак.

Гоша Карцев раскрыл подробности работы с Ксенией Собчак: дерзость и профессионализм
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Карцев объяснил, что их сотрудничество началось, когда Собчак была в образе "блондинки в шоколаде". В то время телеведущая вела себя дерзко, хлопала дверьми, кричала матом и грубо общалась. Он также упомянул, что Собчак осталась ему должна около 150-200 долларов, хотя не рассчитывает на возврат долга.

При этом, на последней совместной съемке Собчак проявила себя как профессионал. Ранее Карцев называл журналистку хамкой за её поведение во время одной из съемок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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