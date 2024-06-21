Блогер обвинил Ксению Собчак в грубости и непогашенном долге

Популярный российский блогер Гоша Карцев рассказал в интервью фигуристке Евгении Медведевой, доступном на YouTube, о своём опыте работы с журналисткой Ксенией Собчак.
Карцев объяснил, что их сотрудничество началось, когда Собчак была в образе "блондинки в шоколаде". В то время телеведущая вела себя дерзко, хлопала дверьми, кричала матом и грубо общалась. Он также упомянул, что Собчак осталась ему должна около 150-200 долларов, хотя не рассчитывает на возврат долга.
При этом, на последней совместной съемке Собчак проявила себя как профессионал. Ранее Карцев называл журналистку хамкой за её поведение во время одной из съемок.
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.