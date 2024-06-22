Мария Кожевникова показала кудрявого сына в день его рождения: "Василёк, он же кудрик"

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова трогательно обратился к сыну в день его рождения.
Кожевникова опубликовала в "Инстаграме"* фото с мужем Евгенией Васильевым и сыном Василием, которому исполнилось пять лет.
"Василёк, он же кудрик, он же обнимУть и он же целовУть! Пролетели 5 лет детского сада! Я не успела моргнуть, а ты уже столько всего знаешь, умеешь и готов к школе", — написала звезда под снимком.
У Марии Кожевниковой четверо сыновей Иван (2014 года рождения), Максим (2015 года рождения), Василий (2017 года рождения) и младший сын, который появился на свет в 2023 году.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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