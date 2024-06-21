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"Мы счастливы": Семенович представила публике "женатого по бумагам" избранника

Анна Семенович представила поклонникам жениха и высказалась об его семейном статусе

1:02
Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович прокомментировала появившуюся в прессе информацию о том, что якобы состоит в отношениях с женатым мужчиной. Она объяснила, что возлюбленный по имени Денис состоит в браке "по бумагам".

Анна Семенович представила поклонникам жениха и высказалась об его семейном статусе
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Семенович в Инстаграм is licensed under public domain

Семенович вышла на связь с поклонниками и рассказала, что избранник, с которым она познакомилась чуть больше года назад, действительно официально женат, но уже некоторое время не живет с супругой. Семья мужчины по имени Денис проживает в Германии, поэтому бракоразводный процесс занимает много времени.

"Это сложная история. Я надеюсь, скоро это все разрешится", — сказала Анна.

Также она попросила журналистов не писать о том, что она встречается с несвободным мужчиной, так как это не правда. В заключение она пообещала раскрыть поклонникам чуть больше подробностей о своей личной жизни вместе с мужчиной.

Ранее Максим Виторган публично поддержал Кристину Асмус.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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