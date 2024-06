"Мне нравится": Максим Виторган публично обратился к разведённой Кристине Асмус

Бывший муж журналистки Ксении Собчак, актёр Максим Виторган выступил в поддержку актрисы Кристины Асмус, на которую обрушилась волна критики из-за короткой стрижки.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм is licensed under public domain