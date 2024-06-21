"Мне нравится": Максим Виторган публично обратился к разведённой Кристине Асмус

Бывший муж Собчак публично поддержал затравленную из-за стрижки Асмус

Бывший муж журналистки Ксении Собчак, актёр Максим Виторган выступил в поддержку актрисы Кристины Асмус, на которую обрушилась волна критики из-за короткой стрижки.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм is licensed under public domain

Кристина Асмус не смогла смолчать и написала подробный пост, в котором объяснила, почему решилась на кардинальные перемены во внешности. По её словам, из-за съёмок в различных проектах и экспериментов с причёсками её волосы пришли в непригодное состояние и стали отваливаться.

Однако пользователи Сети не приняли новый образ артистки и стали сравнивать её с мальчиком. На фоне травли к ней обратился артист Максим Виторган, который признался, что ему нравится стиль Асмус.

"Мне нравится. Давно хотел написать. Но боялся народного гнева", — поделился актёр.

Предполагается, что волосы артистки испортились после того, как она сначала покрасилась в чёрный, а затем захотела вернуть блонд.

Ранее стало известно, что дочь Джигана и Оксаны Самойловой отказалась от карьеры певицы.