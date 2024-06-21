"Мне нравится": Максим Виторган публично обратился к разведённой Кристине Асмус

Бывший муж журналистки Ксении Собчак, актёр Максим Виторган выступил в поддержку актрисы Кристины Асмус, на которую обрушилась волна критики из-за короткой стрижки.
Кристина Асмус не смогла смолчать и написала подробный пост, в котором объяснила, почему решилась на кардинальные перемены во внешности. По её словам, из-за съёмок в различных проектах и экспериментов с причёсками её волосы пришли в непригодное состояние и стали отваливаться.
Однако пользователи Сети не приняли новый образ артистки и стали сравнивать её с мальчиком. На фоне травли к ней обратился артист Максим Виторган, который признался, что ему нравится стиль Асмус.
"Мне нравится. Давно хотел написать. Но боялся народного гнева", — поделился актёр.
Предполагается, что волосы артистки испортились после того, как она сначала покрасилась в чёрный, а затем захотела вернуть блонд.
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