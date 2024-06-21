"Как это всё произошло?": 12-летняя дочь Джигана и Самойловой отказалась петь

Дочь рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой Ариела выпустила последний трек, отказавшись от карьеры певицы. Причиной такого решения 12-летней девочки стала критика со стороны слушателей.
Оксана Самойлова в личном блоге призналась, что девочка будет продолжать петь, но для себя. Справиться с обрушившимся хейтом она не смогла, так как ещё не созрела для умения фильтровать то, что пишут люди в Сети.
"Взрослым порой сложно справиться с волнами агрессии в свой адрес. Она не смогла справиться, и мне очень жаль, потому что у нее прекрасный голос, и она продвигается в вокале огромными шагами с каждым годом", — высказалась блогер.
Также супруга Джигана порекомендовала тем, кто писал оскорбительные комментарии Ариэле, представить на её месте своего ребёнка.
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