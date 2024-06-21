Стало известно, почему блогер Даня Милохин не может вернуться в Россию

Приёмный отец Милохина опроверг информацию о возможном возвращении блогера в РФ

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Приёмный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев в беседе с Super заявил, что информация о возможном возвращении блогера в Россию не соответствует действительности.

Фото: youtube.com by канал Макарена is licensed under public domain

Мужчина пояснил, что тиктокер не может появиться на родине по нескольким причинам — во-первых, он готовится к поединку по боксу, а, во-вторых, его разыскивает военкомат.

Тюленев пояснил, что Милохин не скрывает своего местонахождения, однако участковый на постоянной основе посещает дом его приёмных родителей. Родитель блогера пояснил, что сам пока не видит возможности увидеться с сыном, но они находятся в постоянном контакте.

Также мужчина признался, что не просит финансовой помощи у сына, так как справляется самостоятельно.

"Ему самому нужно встать на ноги. Его лишили многих контрактов, и уже нет таких доходов, как раньше", — подчеркнул Дмитрий Тюленев.

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