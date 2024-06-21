"Дьявол во плоти!": Крайнова поделилась неприятными воспоминаниями про бывшего мужа Валерии

Экс-солистка группы "Тутси" Анастасия Крайнова в программе "Злые языки" рассказала, что бывший муж Валерии, продюсер Александр Шульгин любил доводить её до истерики.
Она отметила, что на момент их совместной работы ей было 19 лет — она не скрывала своих эмоций, а он постоянно смеялся.
"Это реально дьявол во плоти!" — заявила Крайнова.
По её словам, во время "Фабрики звёзд-3" мужчина неоднократно намекал Анастасии на интимную близость, хотя встречался с другой фабриканткой — Юлией Михальчик.
Александр Шульгин был вторым мужем певицы Валерии, от которого она родила троих детей. В 2022 году супруги разошлись.
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