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"Дьявол во плоти!": Крайнова поделилась неприятными воспоминаниями про бывшего мужа Валерии

Певица Анастасия Крайнова назвала бывшего мужа Валерии дьяволом во плоти

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Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Тутси" Анастасия Крайнова в программе "Злые языки" рассказала, что бывший муж Валерии, продюсер Александр Шульгин любил доводить её до истерики.

Певица Анастасия Крайнова назвала бывшего мужа Валерии дьяволом во плоти
Фото: youtube.com by канал ГОВОРИМ С ЛЮБОВЬЮ is licensed under public domain

Она отметила, что на момент их совместной работы ей было 19 лет — она не скрывала своих эмоций, а он постоянно смеялся.

"Это реально дьявол во плоти!" — заявила Крайнова.

По её словам, во время "Фабрики звёзд-3" мужчина неоднократно намекал Анастасии на интимную близость, хотя встречался с другой фабриканткой — Юлией Михальчик.

Александр Шульгин был вторым мужем певицы Валерии, от которого она родила троих детей. В 2022 году супруги разошлись.

Ранее комик Азамат Мусагалиев рассказал, почему его не пустили в сочинский ресторан.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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