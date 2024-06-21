"Чуть-чуть нагловато": Мусагалиев рассказал, почему его не пустили в сочинский ресторан

Юморист Азамат Мусагалиев в шоу "Я себя знаю!" рассказал, что однажды его не пустили в сочинский ресторан из-за внешнего вида.
По его словам, случай произошёл с ним во время коронавирусного карантина. Тогда они с женой отправились на отдых в Сочи и решили посетить новый караоке-ресторан, который считался самым модным.
Азамат и его супруга пытались пройти без очереди, однако охранники не пустили юмориста из-за того, что он приехал в спортивной одежде. Мусагалиев отметил, что его узнали, но не стали нарушать правила заведения.
Азамат Мусагалиев недавно признался, что его жена не работает уже 16 лет, так как решила посвятить себя семье и заботе о детях. В мае прошлого года они стали многодетными родителями.
Ранее Сергей Никоненко рассказал, кто платит Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) за шутки против РФ.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.