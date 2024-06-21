"Чуть-чуть нагловато": Мусагалиев рассказал, почему его не пустили в сочинский ресторан

Комика Мусагалиева не пустили в ресторан в Сочи из-за нарушения дресс-кода

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Азамат Мусагалиев в шоу "Я себя знаю!" рассказал, что однажды его не пустили в сочинский ресторан из-за внешнего вида.

Фото: youtube.com by канал Азамат Мусагалиев is licensed under public domain

По его словам, случай произошёл с ним во время коронавирусного карантина. Тогда они с женой отправились на отдых в Сочи и решили посетить новый караоке-ресторан, который считался самым модным.

Азамат и его супруга пытались пройти без очереди, однако охранники не пустили юмориста из-за того, что он приехал в спортивной одежде. Мусагалиев отметил, что его узнали, но не стали нарушать правила заведения.

Азамат Мусагалиев недавно признался, что его жена не работает уже 16 лет, так как решила посвятить себя семье и заботе о детях. В мае прошлого года они стали многодетными родителями.

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