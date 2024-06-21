"Проплачен мальчонка!": стало известно, кто платит Максиму Галкину* за шутки против России

Актёр Никоненко заявил, что олигархи оплачивают шутки Галкина* против России

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РФ Сергей Никоненко в беседе с "АиФ" заявил, что юморист Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) преследует коммерческий интерес своими шутками против России.

Фото: youtube.com by канал А поговорить? is licensed under public domain

Актёр уверен, что комику платят за русофобские высказывания те олигархи, которым "прижали хвост" на родине. Самого Галкина он назвал "проплаченным мальчонкой".

Никоненко увидел слаженность в действиях тех артистов, которые покинули страну, поэтому предположил, что у них всех "один и тот же хозяин". В заключение он сравнил их отъезд из страны с предательством.

Также Никоненко не скрывает своего негативного отношения к певцу Филиппу Киркорову, так как считает его неприятным человеком, способным ударить женщину.

Ранее Кристина Асмус предстала полностью обнажённой на снимках с острова Бали.