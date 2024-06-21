"Проплачен мальчонка!": стало известно, кто платит Максиму Галкину* за шутки против России

Народный артист РФ Сергей Никоненко в беседе с "АиФ" заявил, что юморист Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) преследует коммерческий интерес своими шутками против России.
Актёр уверен, что комику платят за русофобские высказывания те олигархи, которым "прижали хвост" на родине. Самого Галкина он назвал "проплаченным мальчонкой".
Никоненко увидел слаженность в действиях тех артистов, которые покинули страну, поэтому предположил, что у них всех "один и тот же хозяин". В заключение он сравнил их отъезд из страны с предательством.
Также Никоненко не скрывает своего негативного отношения к певцу Филиппу Киркорову, так как считает его неприятным человеком, способным ударить женщину.
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