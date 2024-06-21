Назло женившемуся Харламову: Асмус показала кадры с откровенной фотосессии на острове Бали

Актриса Кристина Асмус в личном блоге поделилась снимком, на котором предстала полностью обнажённой в ванне на острове Бали.
Несколько дней назад артистка отправилась на отдых вместе с дочерью Анастасией, которую родила в браке с юмористом Гариком Харламовым. Асмус признавалась, что специально "выкроила" немного времени, чтобы провести его с наследницей.
Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. Недавно шоумен вновь женился — его третьей супругой стала актриса Катерина Ковальчук, с которой он познакомился на съёмках фильма "Гусар".
Асмус же после расставания с супругом закрутила роман с коллегой Романом Евдокимовым, однако их отношения были непродолжительными.
Ранее стало известно состояние прооперированного Отара Кушанашвили.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.