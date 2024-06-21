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Назло женившемуся Харламову: Асмус показала кадры с откровенной фотосессии на острове Бали

Кристина Асмус снялась полностью обнажённой в ванне на Бали

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Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус в личном блоге поделилась снимком, на котором предстала полностью обнажённой в ванне на острове Бали.

Кристина Асмус снялась полностью обнажённой в ванне на Бали
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм is licensed under public domain

Несколько дней назад артистка отправилась на отдых вместе с дочерью Анастасией, которую родила в браке с юмористом Гариком Харламовым. Асмус признавалась, что специально "выкроила" немного времени, чтобы провести его с наследницей.

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. Недавно шоумен вновь женился — его третьей супругой стала актриса Катерина Ковальчук, с которой он познакомился на съёмках фильма "Гусар".

Асмус же после расставания с супругом закрутила роман с коллегой Романом Евдокимовым, однако их отношения были непродолжительными.

Ранее стало известно состояние прооперированного Отара Кушанашвили.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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