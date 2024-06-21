"Нашли опухоль": племянница Кушанашвили рассказала о состоянии шоумена после операции

Племянница журналиста Отара Кушанашвили в беседе с RT заявила, что шоумен находится в реанимации без сознания.
При этом операция прошла успешно, в настоящее время мужчина восстанавливается. Она не стала опровергать слухи о найденной опухоли, но порекомендовала дождаться результатов биопсии.
На текущий момент, по словам племянницы шоумена, диагноз о раке ставить преждевременно — анализы будут готовы только через неделю.
Она рассказала и то, что Кушанашвили чувствовал себя плохо последние две недели, но отказывался от помощи и продолжал работать.
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