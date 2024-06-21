"Нашли опухоль": племянница Кушанашвили рассказала о состоянии шоумена после операции

Племянница Кушанашвили заявила, что шоумен находится в реанимации без сознания

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Племянница журналиста Отара Кушанашвили в беседе с RT заявила, что шоумен находится в реанимации без сознания.

Фото: youtube.com by канал КАКОВО?! is licensed under public domain

При этом операция прошла успешно, в настоящее время мужчина восстанавливается. Она не стала опровергать слухи о найденной опухоли, но порекомендовала дождаться результатов биопсии.

На текущий момент, по словам племянницы шоумена, диагноз о раке ставить преждевременно — анализы будут готовы только через неделю.

Она рассказала и то, что Кушанашвили чувствовал себя плохо последние две недели, но отказывался от помощи и продолжал работать.

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