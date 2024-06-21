"Я была в шоке": мать Прохора Шаляпина резко высказалась о многочисленных романах сына

Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова в передаче "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ призналась, что больше всего в шок её поверг роман сына с Ларисой Копенкиной.
Женщина призналась, что с трудом мирится с многочисленными отношениями наследника с разными женщинами. По её словам, смена девушек бьет по нервной системе. Однако наибольший удар нанёс роман сына с 57-летней женщиной.
"Когда моему вниманию, так скажем, была представлена Лариса Копенкина, я вообще была в шоке. Я узнала об их связи по Интернету. И когда меня пригласили в эту передачу (шоу "Пусть говорят", — прим. ред.), я была шокирована", — вспомнила мама артиста.
Как итог, родительница Шаляпина перенесла инфаркт, так как возлюбленная сына оказалась старше её.
Сам Прохор не удивлён реакции матери, так как она не относится к миру шоу-бизнеса.
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