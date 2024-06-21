"Я была в шоке": мать Прохора Шаляпина резко высказалась о многочисленных романах сына

Мать Шаляпина призналась, что была шокирована романом сына с Копенкиной

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова в передаче "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ призналась, что больше всего в шок её поверг роман сына с Ларисой Копенкиной.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Женщина призналась, что с трудом мирится с многочисленными отношениями наследника с разными женщинами. По её словам, смена девушек бьет по нервной системе. Однако наибольший удар нанёс роман сына с 57-летней женщиной.

"Когда моему вниманию, так скажем, была представлена Лариса Копенкина, я вообще была в шоке. Я узнала об их связи по Интернету. И когда меня пригласили в эту передачу (шоу "Пусть говорят", — прим. ред.), я была шокирована", — вспомнила мама артиста.

Как итог, родительница Шаляпина перенесла инфаркт, так как возлюбленная сына оказалась старше её.

Сам Прохор не удивлён реакции матери, так как она не относится к миру шоу-бизнеса.

Ранее актриса Мария Кожевникова принесла сына на выпускной на руках.