Дочь покойной Веры Глаголевой снялась в крошечном бикини на роскошной яхте

Дочь Веры Глаголевой похвасталась фигурой в бикини на роскошной яхте

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь актрисы Веры Глаголевой и супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия в личном блоге опубликовала фото в бикини во время отдыха.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Овечкиной в Инстаграм is licensed under public domain

Она позировала на роскошной яхте в чёрном бикини, благодаря которому можно разглядеть её фигуру. Своё местоположение супруга спортсмена раскрывать не стала.

Анастасия — дочь Веры Глаголевой от второго брака с бизнесменом Кириллом Шубским. В 2016 году она вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина, с которым воспитывает двоих сыновей.

Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году из-за рака желудка. Её похоронили на Троекуровском кладбище.

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