Дочь покойной Веры Глаголевой снялась в крошечном бикини на роскошной яхте

Дочь актрисы Веры Глаголевой и супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия в личном блоге опубликовала фото в бикини во время отдыха.
Она позировала на роскошной яхте в чёрном бикини, благодаря которому можно разглядеть её фигуру. Своё местоположение супруга спортсмена раскрывать не стала.
Анастасия — дочь Веры Глаголевой от второго брака с бизнесменом Кириллом Шубским. В 2016 году она вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина, с которым воспитывает двоих сыновей.
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