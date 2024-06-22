Певец Николай Басков поцеловал в губы жену шоумена Александра Реввы

Николай Басков и жена шоумена Александра Реввы слились в поцелуе

Певец Николай Басков позволил себе вольности с женой Александра Реввы.

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Николай Басков очень продуктивно провёл время на церемонии вручения музыкальной премии "Муз-ТВ" в качестве телеведущего.

Он успел обидеть Ольгу Бузову, задеть своими комментариями фигуристку Алину Загитову и пофлиртовать с женой шоумена Александра Реввы.

Басков поприветствовал Артура Пирожкова (сценический псевдоним Александра Реввы) и отвесил комплимент супруге Анжелики шоумена

"Анжелика и король", — заявила Басков.

После этого он поцеловал в губы жену Реввы.

Натуральный блондин российской эстрады осознал, что поступил некрасиво.

"Я поцеловал чужую жену", — закричал Басков, убегая прочь от супружеской пары.