Саша Савельева раскрыла секрет семейного счастья после слухов о разводе с Кириллом Сафоновым

Певица Саша Савельева рассказала, что бережно относится к мужу Кириллу Сафонову

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева в личном блоге рассказала, что секрет её долгосрочных семейных отношений с супругом, актёром Кириллом Сафоновым заключается в нежном и бережном отношении друг к другу.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Артистка, которую не так давно подозревали в разводе, редко делится подробностями личной жизни. Однако недавно она решила ответить на вопрос подписчика, как им с супругом удаётся сохранять чувства на протяжении 14 лет брака.

"Думаю, секрет в желании слушать и понять другого человека. Мы много разговариваем, мы не держим в себе, стараемся друг к другу нежно и бережно относиться", — написала Савельева.

Саша Савельева вышла замуж за актёра Кирилла Сафонова в 2010 году. В 2019 году у пары родился сын Леон, которого они тщательно скрывают от публики.

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