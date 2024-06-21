"Человек высокомерный и непорядочный": продюсер рассказал, в кого превратился уехавший из РФ Назаров

Продюсер Дворцов назвал уехавшего из России Назарова "заурядным старикашкой"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти" заявил, что после отъезда из России актёр Дмитрий Назаров превратился в "заурядного старикашку".

Фото: youtube.com by канал СТС is licensed under public domain

Он напомнил, что в РФ артист за один съёмочный день получал порядка 500 тысяч рублей. При этом в настоящее время за рубежом его доходы снизились.

Дворцов признался, что Назаров никогда не отличался приятным характером, поэтому после эмиграции от него отвернулись все коллеги.

"Человек высокомерный, много себе позволяющий. Коллеги говорили о нем неприятные вещи, он непорядочный", — рассказал продюсер.

При этом Дворцов уверен, что такой славы и популярности уехавший артист добиться не сможет.

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