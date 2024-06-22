Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.
Арзамасова разместила в "Инстаграме"* снимки с наследником. На фото беременная актриса запечатлена в поле в огромной соломенной шляпе и платье с цветочным принтом с очаровательным двухлетним сыном Лёвой.
"Нежности", — написала актриса под фото.
Поклонники звезды театра и кино забросали маму и сына комплиментами.
"Какая тонкая и точная стилизация под живопись 19-го века! Лизонька прекрасна, Лёвушка чудесен";
"Как акварельно, нежно. Лиза, Лёвушка и кто-то там ещё";
"Фото — открытка, красиво"
"Нежнятина какая", — писали фолловеры под постом актрисы.
Ранее Лиза Арзамасова показала сына-морячка.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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