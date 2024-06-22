Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Интсаграм Лизы Арзамасой is licensed under public doman

Арзамасова разместила в "Инстаграме"* снимки с наследником. На фото беременная актриса запечатлена в поле в огромной соломенной шляпе и платье с цветочным принтом с очаровательным двухлетним сыном Лёвой.

"Нежности", — написала актриса под фото.

Поклонники звезды театра и кино забросали маму и сына комплиментами.

"Какая тонкая и точная стилизация под живопись 19-го века! Лизонька прекрасна, Лёвушка чудесен"; "Как акварельно, нежно. Лиза, Лёвушка и кто-то там ещё"; "Фото — открытка, красиво" "Нежнятина какая", — писали фолловеры под постом актрисы.

Ранее Лиза Арзамасова показала сына-морячка.

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