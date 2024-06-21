"Скоро тоже увидите": Ольга Бузова заинтриговала поклонников словами о беременности

Улетевшая из России Ольга Бузова заявила, что скоро станет мамой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова после скандала с артистом Николаем Басковым отправилась на отдых в Турцию. В одной из публикаций она сообщила, что в скором времени станет мамой.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ольги Бузовой в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка призналась, что считает лучшим решением отъезд в Турцию на несколько дней перед загруженным работой июлем.

При этом на отдыхе она вновь задумалась о детях. Так, она опубликовала фото с наследниками подруги и запустила опрос, подходит ли ей роль матери.

"Скоро увидите меня тоже мамой", — заинтриговала подписчиков Ольга Бузова.

38-летняя Ольга Бузова была замужем один раз, однако детей в их паре с экс-футболистом Дмитрием Тарасовым так и не случилось. В настоящее время о романах артистки ничего не известно.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о желании Прохора Шаляпина иметь троих детей.