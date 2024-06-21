"Скоро тоже увидите": Ольга Бузова заинтриговала поклонников словами о беременности

Певица Ольга Бузова после скандала с артистом Николаем Басковым отправилась на отдых в Турцию. В одной из публикаций она сообщила, что в скором времени станет мамой.
Артистка призналась, что считает лучшим решением отъезд в Турцию на несколько дней перед загруженным работой июлем.
При этом на отдыхе она вновь задумалась о детях. Так, она опубликовала фото с наследниками подруги и запустила опрос, подходит ли ей роль матери.
"Скоро увидите меня тоже мамой", — заинтриговала подписчиков Ольга Бузова.
38-летняя Ольга Бузова была замужем один раз, однако детей в их паре с экс-футболистом Дмитрием Тарасовым так и не случилось. В настоящее время о романах артистки ничего не известно.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала о желании Прохора Шаляпина иметь троих детей.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.