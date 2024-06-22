Рэпер Тимати приобрёл "неприлично роскошный" автомобиль более чем за 65 миллионов рублей

Рэпер Тимати совершил покупку мечты. Артист стал счастливым обладателем супер дорогой машины марки Mercedes-Maybach S650 Pullman.
Тимати купил чёрный автомобиль более чем за 65 миллионов рублей. Уникальность данного транспортного средства заключается в том, что это последняя в мире машина с нулевым пробегом.
"Это не просто роскошный, а неприлично роскошный автомобиль", — цитирует слова автоэксперта Марии Посеницкой "Звездач".
В автомобиле, по словам специалиста, имеется панорамная крыша и акустическая система высочайшего класса.
Ранее рэпер Тимати заявил, что обязательно вернётся к концертной деятельности и соберёт стадион в Лужниках.
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