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"Хочет троих детей": Волочкова и Шаляпин провели ночь на печи

Отправившаяся на отдых с Шаляпиным Волочкова заявила, что он хочет троих детей

Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова в личном блоге рассказала, что отправилась отдыхать вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Она также раскрыла желание артиста иметь троих детей.

Отправившаяся на отдых с Шаляпиным Волочкова заявила, что он хочет троих детей
Фото: youtube.com by канал Русские Знаменитости is licensed under public domain

По словам балерины, они провели время в старорусской бане, а спать решили на печи.

"Мы с Прохором к священному сну почти готовы. Но ночь на печи обещает быть бессонной. Прохор хочет троих детей. Попробуем, но я не обещаю…", — писала Волочкова.

Многие поклонники смогли оценить юмор артистки и пожелали ей хорошего отдыха. Сама балерина призналась, что специалисты помогали ей восстанавливать суставы при помощи вибрации чаш и звуков.

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин поддерживают дружеское общение и открыто демонстрируют тёплые чувства.

Ранее стало известно, что жена Дмитрия Колдуна прибыла в Россию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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