"Хочет троих детей": Волочкова и Шаляпин провели ночь на печи

Балерина Анастасия Волочкова в личном блоге рассказала, что отправилась отдыхать вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Она также раскрыла желание артиста иметь троих детей.

Фото: youtube.com by канал Русские Знаменитости is licensed under public domain