"Хочет троих детей": Волочкова и Шаляпин провели ночь на печи

Балерина Анастасия Волочкова в личном блоге рассказала, что отправилась отдыхать вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Она также раскрыла желание артиста иметь троих детей.
По словам балерины, они провели время в старорусской бане, а спать решили на печи.
"Мы с Прохором к священному сну почти готовы. Но ночь на печи обещает быть бессонной. Прохор хочет троих детей. Попробуем, но я не обещаю…", — писала Волочкова.
Многие поклонники смогли оценить юмор артистки и пожелали ей хорошего отдыха. Сама балерина призналась, что специалисты помогали ей восстанавливать суставы при помощи вибрации чаш и звуков.
Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин поддерживают дружеское общение и открыто демонстрируют тёплые чувства.
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